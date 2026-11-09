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Сократят ракетный потенциал. Канада объявила о новых санкциях против России

15:34 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел Канады Анита Ананд (Getty Images)

Канада приняла дополнительные санкции против России, чтобы продолжить экономическое давление на страну-агрессора. Также целью этого пакета ограничений является сокращение ракетного потенциала РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Канады с заявлением министра иностранных дел Аниты Ананд.

Новые санкции против РФ

Ананд объявила о санкциях против России 9 ноября.

"Канада принимает меры, чтобы ослабить способность Путина наносить ракетные удары по украинским городам. Мы неуклонно поддерживаем Украину и будем продолжать усиливать давление на РФ, пока она не прекратит агрессию и не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорит она.

Кто в списках

Правительство Канады внесло в санкционные списки еще 38 организаций и 24 физических лица.

Новые санкции относятся к:

  • предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса,
  • субъектам, причастным к разработке технологий баллистических ракет и киберактивности России

Кроме того, ограничения нужны для увеличения экономических потерь России путем влияния на финансовые инструменты, в частности, криптовалютные биржи, помогающие поддерживать "экономику войны".

Помощь Канады

В целом с 2014 года Канада ввела санкции против более 3500 физических и юридических лиц и более 700 судов. Причинами стали нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также грубые и систематические нарушения прав человека.

Ранее РБК-Украина писало, что Канада и ЕС создали "Альянс за будущее". Целью станет углубление экономического и технологического сотрудничества и противостояние глобальным угрозам. Оттава также присоединится к кредиту Украины в 90 млрд евро.

Кроме того, манипуляции со спутниковой системой Starlink во время войны в Украине создают серьезные риски. Это подчеркивает опасность зависимости от технологий США, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

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