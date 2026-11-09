Сократят ракетный потенциал. Канада объявила о новых санкциях против России

Новые санкции против РФ

Ананд объявила о санкциях против России 9 ноября.

"Канада принимает меры, чтобы ослабить способность Путина наносить ракетные удары по украинским городам. Мы неуклонно поддерживаем Украину и будем продолжать усиливать давление на РФ, пока она не прекратит агрессию и не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорит она.

Кто в списках

Правительство Канады внесло в санкционные списки еще 38 организаций и 24 физических лица.

Новые санкции относятся к:

предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса,

субъектам, причастным к разработке технологий баллистических ракет и киберактивности России

Кроме того, ограничения нужны для увеличения экономических потерь России путем влияния на финансовые инструменты, в частности, криптовалютные биржи, помогающие поддерживать "экономику войны".

Помощь Канады

В целом с 2014 года Канада ввела санкции против более 3500 физических и юридических лиц и более 700 судов. Причинами стали нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также грубые и систематические нарушения прав человека.