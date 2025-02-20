Сокращают путь доставки техники: россияне запустили железную дорогу между Ростовом и Мариуполем

По сообщению городского совета Мариуполя, россияне запустили сообщение по маршруту Ростов-на-Дону - Мариуполь - Волноваха - Донецк.

"Российские оккупанты построили железнодорожную ветку чтобы сократить путь доставки военной техники на фронт из Ростова-на-дону в Мариуполь и Волноваху", - отмечает горсовет со ссылкой на Центр изучения оккупации.

Сообщается, что дальше оккупанты планируют пустить железнодорожную ветку в Крым.

В горсовете добавили, что российские захватчики продолжают развивать военную логистику вокруг Мариуполя.

"Новая ветка железной дороги в "глубоком тылу" должна уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста. Партизаны уже неоднократно осуществляли диверсионные мероприятия, но оккупанты продолжают строительство", - говорится в сообщении.

Железная дорога в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.

В сентябре 2023 года сообщалось, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

В марте 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что эта железная дорога может представлять проблему для Украины.