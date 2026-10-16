Сокращение квот ЕС на импорт стали ставит под угрозу украинскую металлургию: какими будут последствия

Возврат квот и заблокированные порты

В июле 2026 года Евросоюз сократил квоты на импорт украинской стали на 60%. Генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков подчеркнул, что для украинских производителей европейский рынок фактически остался единственным доступным из-за проблем с морской логистикой.

"Если сравнить квоты, выделенные Украине в этом году, с прошлогодними объемами поставок, то сокращение составляет 60%. И это в условиях заблокированных портов, когда у нас буквально не осталось никакой альтернативы", - сказал он.

По словам гендиректора "Метинвест", после начала полномасштабного вторжения ЕС отменил ограничения для украинской стали, понимая, что из-за блокады портов европейское направление стало единственным доступным.

Однако в первой половине 2026 квоты вернули, фактически приравняв Украину к другим странам за пределами Евросоюза.

"При этом вообще не учли исключительные условия, в которых мы оказались из-за проблем с логистикой, энергоснабжением и обеспеченностью персоналом. По моему мнению, при этих обстоятельствах такой подход был слишком жестким", - пояснил Рыженков.

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Глубокий кризис отрасли и риски для производства

Новые ограничения ЕС накладываются на уже глубокий кризис в украинском горно-металлургическом комплексе. За период 2021-2025 годов показатели отрасли существенно упали:

Производство стали: сократилось с 21 млн до 7,4 млн тонн

сократилось с 21 млн до 7,4 млн тонн Экспорт: упал с 22 млрд долларов до 6 млрд долларов

упал с 22 млрд долларов до 6 млрд долларов Налоговые поступления: уменьшились с 3,5 млрд долларов до 870 млн долларов

"Без рынка, на котором можно продавать продукцию, будущего фактически нет", – отмечает эксперт.

Он пояснил, что металлургические предприятия нуждаются в высокой загрузке мощностей и долгосрочных рынков сбыта, что в нынешних условиях обеспечить практически невозможно.

Также он ответил, может ли Украина вообще потерять сталелитейное производство – "Если ничего не делать, это почти неизбежно".

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Утраты бюджета и переговоры с Брюсселем

В настоящее время переговоры Украины с ЕС по пересмотру квот продолжаются. По данным издания, в Брюсселе признают исключительность ситуации, в которой оказалась украинская экономика, однако существующие ограничения пока остаются в силе.

В то же время, кризис в металлургии уже существенно сказывается на государственных финансах. За девять месяцев 2026 бюджет Украины недополучил около 49,5 млрд грн налогов.

До конца года из-за остановки металлургических мощностей потери могут вырасти до 70 млрд грн , а по пессимистическому сценарию – достичь 100 млрд грн .