ЕС урезал квоты для украинской стали в момент глубочайшего кризиса отрасли, - СЕО Метинвеста

Украинская металлургия после новой волны российских атак оказалась в критическом состоянии, а ее будущее зависит не только от физического обновления заводов, но и от условий доступа к рынку ЕС.

Одним из ключевых рисков в "Метинвесте" называют сокращение европейских квот на украинскую сталь более чем на 50%.

Последние российские атаки привели к остановке металлургических гигантов "Метинвеста" – "Запорожсталь" и "Каметсталь": сейчас, по словам Рыженкова, разбирают завалы и оценивают состояние активов, чтобы определить возможность безопасного возобновления производства.



Но кризис отрасли начался гораздо раньше, говорит он. До полномасштабной войны металлургия обеспечивала около 10% ВВП Украины и около трети экспорта. Эти показатели снизились после потери предприятий на Донбассе и металлургических активов в Мариуполе в 2022 году. Однако отрасль все еще обеспечивала более 7% ВВП и более 20% украинского экспорта.



Сейчас ситуация совсем другая, говорит Рыженков: технически металлургические предприятия можно отстроить, но главный вопрос - будет ли восстановлена украинская металлургия возможности для сбыта своей продукции.

"Чтобы украинская металлургия могла восстановиться после войны, нам нужно понимать, являемся ли мы частью более широкого европейского рынка", - заявил он.



По его словам, последние решения ЕС заставляют бизнес сомневаться в целесообразности новых инвестиций в металлургию. Одним из таких решений стали новые квоты на поставку стали: как отметил Рыженков, несмотря на соглашение об ассоциации и предварительные договоренности о доступе к европейскому рынку, квоты для украинской стали были сокращены более чем на 50%. Хотя Украина в последние годы и так экспортировала в ЕС значительно меньше стали, чем до войны.



Вступившие в силу 1 июля новые правила ЕС почти вдвое сократили беспошлинные квоты на импорт стали, а поставки сверх установленных объемов облагаются 50% пошлиной. По оценке GMK Center, квота для Украины на уровне около 1 млн. тонн означает примерно 60% сокращения экспорта по сравнению с 2025 годом.



"Если вы хотите поддержать страну, лучше дать возможность ее промышленности работать и платить налоги. Эти средства будут усиливать обороноспособность и экономику страны. Это эффективнее грантов или льготных кредитов", - убежден Рыженков.



По его словам, отсутствие понятных перспектив доступа к рынку ЕС напрямую влияет на решение о возобновлении и инвестициях в украинские предприятия.

"Если вы не дадите нам надежды, тогда нет смысла в существовании промышленности и ее восстановлении. Это уничтожит одну из важных опор украинской экономики", - сказал СЕО "Метинвест", обращаясь к европейским политикам.



Он также подчеркнул, что украинские металлурги работают в принципиально худших условиях, чем большинство конкурентов на рынке ЕС: из-за постоянных обстрелов, перебоев с логистикой и электроснабжением, высоких энергетических затрат и дефицита персонала.

Более 8,5 тыс. работников "Метинвеста" мобилизованы в Сил обороны. Поэтому, по мнению Рыженкова, применять к украинской металлургии те же условия, что и к производителям из стран, не находящихся в состоянии войны, некорректно.



Он также отметил, что кризис отрасли имеет прямые последствия и для промышленных городов.

"В Запорожье "Запорожсталь" является одним из крупнейших работодателей, в Каменском аналогичную роль играет "Каметсталь", а в Кривом Роге занятость в значительной степени обеспечивают "АрселорМиттал Кривой Рог" и горно-обогатительные комбинаты "Метинвеста". Если остановить металлургические предприятия, экономика этих городов в значительной степени тоже остановится", – подчеркнул Рыженков.

В "Метинвесте" считают, что восстановление отрасли должно происходить в рамках интеграции Украины в общий европейский рынок. Компания продолжает рассматривать Европу, Средиземноморский и Черноморский регионы в качестве ключевых рынков и планирует возобновлять вертикальную интеграцию европейских активов с украинскими предприятиями после стабилизации ситуации.