RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Незабаром в Україні буде два дні перемоги, а у когось - жодного: нове звернення Зеленського

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом. Він заявив, що через 77 років після закінчення Другої світової війни Росія повторює жахливі злочини нацистської філософії на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад 8 мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного", - заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що у Другій світовій війні загинули понад 50 млн осіб, з них 8 млн - українці. Проте Росія намагається привласнити перемогу собі, забуваючи про великий вклад України.

"Ми не кажемо "можем повторить". Хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони", - сказав президент.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський також звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті і примирення. Своє звернення президент записав зі зруйнованої окупантами Бородянки.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський9 Маядень победы над нацизмом