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Сконцентрировались на обстрелах региона. РФ снова атаковала Херсон и область, 4 раненых

Фото: РФ снова атаковала Херсон и область, 4 людей получили ранения (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области. Гаты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон армия РФ атаковала 7 раз. Вражеские снаряды повредили образовательное учреждение и жилые дома", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. Из-за обстрела города загорелся местный лицей.

Также в воскресенье, 5 февраля, около 5 утра враг массированным огнем накрыл Чернобаевку Херсонской области. Ранения получил один человек.

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