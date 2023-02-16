Сконцентрировали десятки тысяч оккупантов: Гайдай о самом тяжелом направлении в Луганской области

"В последние пару недель россияне активизировались вблизи Кременной и Белогоровки", - говорится в заявлении.

Гайдай сообщил, что самым тяжелым направлением на сегодняшний день является Кременная-Лиман. Там российские оккупанты сконцентрировали десятки тысяч своих солдат.

"Россия будет пытаться истощать Украину на фронте, полагая, что мировое сообщество устанет нам помогать", - добавил глава области.

По его словам, выйти на административные границы Луганской области к годовщине вторжения - самая легкая задача по мнению армии врага. А для успешного контрнаступления ВСУ нужно тяжелое вооружение.