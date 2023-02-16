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Сконцентрировали десятки тысяч оккупантов: Гайдай о самом тяжелом направлении в Луганской области

Фото: российские военные (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сконцентрировали десятки тысяч своих солдат под Кременной в Луганской области. Это направление сейчас самое тяжелое в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В последние пару недель россияне активизировались вблизи Кременной и Белогоровки", - говорится в заявлении.

Гайдай сообщил, что самым тяжелым направлением на сегодняшний день является Кременная-Лиман. Там российские оккупанты сконцентрировали десятки тысяч своих солдат.

"Россия будет пытаться истощать Украину на фронте, полагая, что мировое сообщество устанет нам помогать", - добавил глава области.

По его словам, выйти на административные границы Луганской области к годовщине вторжения - самая легкая задача по мнению армии врага. А для успешного контрнаступления ВСУ нужно тяжелое вооружение.

Напомним, что Россия стягивает на фронт в Луганской области самолеты и вертолеты. Оккупанты усилили обстрелы украинских позиций.

Новые захоронения были обнаружены недалеко от Луганска. Вероятно, там похоронены бывшие бойцы ЧВК "Вагнера".

В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за обилия раненых.

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Российская ФедерацияЛуганскКременнаяВойна в Украине