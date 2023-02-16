Сконцентрировали десятки тысяч оккупантов: Гайдай о самом тяжелом направлении в Луганской области

Российские военные сконцентрировали десятки тысяч своих солдат под Кременной в Луганской области. Это направление сейчас самое тяжелое в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В последние пару недель россияне активизировались вблизи Кременной и Белогоровки", - говорится в заявлении.
Гайдай сообщил, что самым тяжелым направлением на сегодняшний день является Кременная-Лиман. Там российские оккупанты сконцентрировали десятки тысяч своих солдат.
"Россия будет пытаться истощать Украину на фронте, полагая, что мировое сообщество устанет нам помогать", - добавил глава области.
По его словам, выйти на административные границы Луганской области к годовщине вторжения - самая легкая задача по мнению армии врага. А для успешного контрнаступления ВСУ нужно тяжелое вооружение.
Напомним, что Россия стягивает на фронт в Луганской области самолеты и вертолеты. Оккупанты усилили обстрелы украинских позиций.
Новые захоронения были обнаружены недалеко от Луганска. Вероятно, там похоронены бывшие бойцы ЧВК "Вагнера".
В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за обилия раненых.
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