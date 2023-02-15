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Оккупанты обустроили военный госпиталь в хирургическом отделении больницы Старобельска

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Луганская область, Среда 15 февраля 2023 18:50
Оккупанты обустроили военный госпиталь в хирургическом отделении больницы Старобельска Фото: оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В местной больнице Старобельска Луганской области российские оккупанты обустроили военный госпиталь. Потребность в госпитале возникла из-за большого количества раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Старобельске Луганской области, на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с российскими ранеными.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на оккупированной части Луганской области не хватает медиков для лечения военных РФ. Там намерены организовать курсы обучения сестринскому делу для волонтеров.

Также ранее мы писали, что россияне перепрофилировали уже три гражданских больницы в оккупированном Луганске в военные госпитали.

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