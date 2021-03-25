Скільки заробив Шкарлет в 2020 році: декларація міністра

Зокрема, він вказав серед доходів 483,4 тисяч гривень зарплати у Національному університеті "Чернігівська політехніка", 440,2 тисяч гривень зарплати на посаді міністра.

Шкарлету належить квартира у Чернігові площею 76,9 кв. м, його матері - квартира у Києві площею 60,1 кв. м.

Крім того, Шкарлет вказав у декларації 80 тисяч гривень і 50 тисяч доларів готівки та 113,1 тисяч гривень на рахунках у банках.

Мати міністра Людмила Шкарлет задекларувала 28,3 тисяч гривень пенсії та 200 гривень бонусів від банку. При цьому вона має 95 тисяч доларів, 65 тисяч євро та 10 тисяч гривень готівкою, а також 8,2 тисяч гривень та 200 доларів на банківських рахунках.