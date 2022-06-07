Скільки часу знадобиться на "легалайз" зброї: прогноз МВС

На його думку, проведення відкритого опитування в додатку держпослуг "Дія" є першим кроком на шляху до легалізації.

При цьому, враховуючи публічні заяви влади можна зробити висновок, що подальший рух в цьому напрямку затягувати все ж не планують.

Нагадаємо, також радник глави МВС пояснив, як повномасштабна війна вплинула на ставлення українців до зброї.

Крім того, Денисенко розповів про ризики та обмеження, які необхідно врахувати для легалізації зброї в Україні.

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