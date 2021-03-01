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Скільки українці будуть відпочивати в березні: список вихідних

Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні 22 робочих дня. Вихідних днів буде дев'ять.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, додатковим вихідним буде понеділок, 8 березня, коли в Україні відзначається Міжнародний жіночий день.

Крім того, у березні відзначається такі дні:

  • 1 березня - Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня - Всесвітній день письменника
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 8 - 14 березня - Масляна
  • 9 березня - Міжнародний день ді-джея
  • 13 березня - День землевпорядника
  • 14 березня - День захисту прав споживачів
  • 15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 18 березня - День працівника податкової та митної служби України
  • 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів
  • 22 березня - День таксиста
  • 23 березня - Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
  • 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
  • 25 березня - Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
  • 25 березня - День Служби безпеки України
  • 26 березня - День Національної гвардії України
  • 27 березня - Міжнародний день театру

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день є улюбленим для 40% українців.

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