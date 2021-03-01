Скільки українці будуть відпочивати в березні: список вихідних

У березні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні 22 робочих дня. Вихідних днів буде дев'ять.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні .

Крім того, у березні відзначається такі дні:

Згідно з законом, додатковим вихідним буде понеділок, 8 березня, коли в Україні відзначається Міжнародний жіночий день.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік. Міжнародний жіночий день є улюбленим для 40% українців.