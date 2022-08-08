Скільки українських біженців перебувають у Туреччині: посол України назвав цифру

З початку повномасштабного вторгнення Росії до Туреччини прибули понад 220 тисяч громадян України. Однак на сьогодні там залишилося приблизно 45-50 тисяч українців.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Це говорить про те, що Туреччина - більше транзитна країна. Оскільки люди поверталися потім додому або переїжджали в інші країни. Насправді Туреччина є зручною тим що, тут можна перебувати 90 днів без будь-яких віз абсолютно безпроблемно", - заявив він.

За словами посла, до Туреччини допускали українців з простроченими документами, а також була можливість заїхати в країну на власній машині.