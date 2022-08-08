ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки українських біженців перебувають у Туреччині: посол України назвав цифру

Новость на русском →
Понеділок 08 серпня 2022 08:25
Скільки українських біженців перебувають у Туреччині: посол України назвав цифру Фото: у Туреччині перебувають до 50 тисяч українських біженців (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії до Туреччини прибули понад 220 тисяч громадян України. Однак на сьогодні там залишилося приблизно 45-50 тисяч українців.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Це говорить про те, що Туреччина - більше транзитна країна. Оскільки люди поверталися потім додому або переїжджали в інші країни. Насправді Туреччина є зручною тим що, тут можна перебувати 90 днів без будь-яких віз абсолютно безпроблемно", - заявив він.

За словами посла, до Туреччини допускали українців з простроченими документами, а також була можливість заїхати в країну на власній машині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина прийняла рішення обмежити число проживаючих в країні іноземних громадян.

Раньше Боднар заявляв, що 70% прибулих через війну українців до Туреччини вже виїхали з країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Біженці
NEWS
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна