Скільки Україна розраховує зібрати зерна в цьому році: відповідь Мінагрополітики

Враховуючи обставини та складнощі посівної та матеріально-технічної бази у воєнний час, очікується, що врожай буде не таким вже й поганим - вищим за середній за останні 5 років.

"Не менше 50 тонн зерна, а може, й більше. Це залежить від урожаю кукурудзи, результати якого ми побачимо у жовтні", - сказав Висоцький.

Він також зазначив, що Україні доведеться експортувати частину цього зерна.

"У нас внутрішнє споживання менше 20 млн тонн, тобто не менше 30 млн тонн врожаю доведеться експортувати", - сказав він.

Висоцький додав, що у березні було експортовано 350 тис. тонн сільськогосподарської продукції, у квітні - 1 млн тонн, у червні - 2,1 млн тонн.

Він також сказав, що врожай пшениці буде продовольчої якості, тобто його можна буде використовувати для виготовлення борошна і хліба, а не для годування худоби.