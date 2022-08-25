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Скільки шкіл готові до офлайн-навчання: відповідь міністра освіти

Фото: 51% шкіл в Україні готові до очного навчання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Станом на 25 серпня перевірки проведені у 23 тисячах навчальних закладів, що становить майже 93% від загальної кількості. Згідно з їх результатами, 51% шкіл готові до навчання в очній формі.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

До перевірок залучені фахівці ДСНС, структурні підрозділи з питань цивільного захисту, департаменти освіти і науки місцевих військових адміністрацій, органи місцевого самоврядування.

Найвищі показники готовності до освітнього процесу у традиційному форматі – у Києві, Львівській та Чернівецькій областях. Щодо закладів загальної середньої освіти спецкомісії провели обстеження 96% шкіл, з яких 59% мають захисні споруди. За словами міністра, щотижня показник готовності закладів до безпечного навчання зростає.

Раніше Шкарлет повідомив, що навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно в День знань 1 вересня і триватиме до 30 Червня 2023 року.

Також стало відомо, що студенти-контрактники, які через перебування в районі бойових дій або в окупації заборгували університетам кошти за навчання, будуть звільнені від цих виплат.

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