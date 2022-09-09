Скільки ракет залишилося у Росії: в ГУР назвали цифри
У російської армії на сьогодні залишилося менше 200 ракет "Іскандер", тому РФ б'є по Україні старими С-300, які вже необхідно утилізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
Так, за словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, російські війська зараз дуже рідко застосовують "Іскандери".
"Востаннє, буквально в серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі", - розповів він.
При цьому, за підрахунками ГУР МО, російські ракети С-300 знаходяться на зберіганні вже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Їх кількість становить близько 7 тисяч одиниць.
"Замість того щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки", - додав Скібіцький.
Що стосується "Калібрів", то до повномасштабної війни Росія могла виробляти в рік 150-180 таких ракет. І зараз окупанти намагаються не витрачати ці ракети, оскільки близько 70% комплектуючих не російського виробництва, розповів представник ГУР МО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським військовим не вдається збивати всі види ракет, які агресор запускає по території України. Основними проблемами нашої системи ППО є особливості тих ракет, які застосовує Росія, і відсутність в арсеналі сучасних засобів з далеким радіусом дії.
Як відомо, з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.