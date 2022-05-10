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Скільки триватиме війна Росії проти України: відповідь експерта

Фото: війна з Росією триватиме кілька місяців (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько

Війна Росії проти України навряд чи триватиме протягом декількох років. Швидше за все, вона затягнеться ще на кілька місяців.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Скажу так: це війна на місяці, але не на роки. Чому? Тому що, по-перше, як би Росія не тужилася, вона не готувалася до довготривалої війни. Її економіка через санкції сьогодні знаходиться в стагнації", - зазначив він.

За його словами, для затяжної війни Росії слід було переводить свою економіку на військові рейки ще рік тому. По-друге, західні партнери почали постачати Україні зброю та іншу допомогу.

"Я не думаю, що вони готові воювати два або три роки з Росією. Вони очікують, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутків у зв'язку з реконструкцією і розвитком нашої економіки", - додав Жданов.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявляв, що війна триватиме до тих пір, поки не будуть досягнуті всі поставлені цілі - "денацифікація", демілітаризація, захоплення Донбасу і так далі.

А держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв європейським союзникам, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

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Війна Росії проти України