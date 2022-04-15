Американські чиновники кажуть, що швидкого кінця російському вторгненню в Україну не видно, - CNN

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав європейським союзникам, що Сполучені Штати вважають, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року. До того ж американські та європейські чиновники все частіше оцінюють, що короткострокового кінця не видно.

Чиновники кажуть, що важко передбачити, скільки точно може тривати війна, але деякі офіційні особи заявили, що немає жодних ознак того, що кінцеві цілі президента Росії Володимира Путіна змінилися.

Думка про те, що це може бути довгостроковий конфлікт, є помітним відступом від перших днів війни, коли очікувалося, що Росія швидко захопить українську столицю Київ. Однак, це тільки підкреслює невдачі Москви на полі бою.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що бої триватимуть "місяцями або навіть довше", тоді як двоє інших європейських чиновників заявили, що бої на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім зайти в глухий кут.

Другий високопоставлений чиновник Держдепартаменту сказав, що "ми зробили багато, і тому ми віримо і завжди вірили в наших українських партнерів. Але коли боротьба подвоюється, збільшується і наша відданість надати їм зброю та обладнання, які вони можуть використати".