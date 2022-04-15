ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Американські чиновники кажуть, що швидкого кінця російському вторгненню в Україну не видно, - CNN

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 15:02
Американські чиновники кажуть, що швидкого кінця російському вторгненню в Україну не видно, - CNN Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Держсекретар Ентоні Блінкен сказав європейським союзникам, що Сполучені Штати вважають, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року. До того ж американські та європейські чиновники все частіше оцінюють, що короткострокового кінця не видно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Чиновники кажуть, що важко передбачити, скільки точно може тривати війна, але деякі офіційні особи заявили, що немає жодних ознак того, що кінцеві цілі президента Росії Володимира Путіна змінилися.

Думка про те, що це може бути довгостроковий конфлікт, є помітним відступом від перших днів війни, коли очікувалося, що Росія швидко захопить українську столицю Київ. Однак, це тільки підкреслює невдачі Москви на полі бою.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що бої триватимуть "місяцями або навіть довше", тоді як двоє інших європейських чиновників заявили, що бої на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім зайти в глухий кут.

Другий високопоставлений чиновник Держдепартаменту сказав, що "ми зробили багато, і тому ми віримо і завжди вірили в наших українських партнерів. Але коли боротьба подвоюється, збільшується і наша відданість надати їм зброю та обладнання, які вони можуть використати".

Раніше ми повідомляли, що Росія погрожує "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла