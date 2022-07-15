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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 13:51
Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня Фото: пенсії в Україні зросли за квартал на 67 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%.

При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 2000 грн - 0,66%,
  • від 2001 до 3000 грн - 42,83%,
  • від 3001 до 4000 грн - 20,28%,
  • від 4001 до 5000 грн - 11,07%,
  • від 5001 до 10000 грн - 18,50%,
  • більше 10000 грн - 6,56%.

Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня

Нагадаємо, за даними ПФУ, середній розмір пенсії за перший квартал 2022 року зріс на 378,92 Гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8% при інфляції 10%.

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