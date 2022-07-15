Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 липня

Фото: пенсії в Україні зросли за квартал на 67 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 67,0 гривень або на 1,5% до 4437,45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%. При цьому кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень. Розмір пенсій розподіляється наступним чином: до 2000 грн - 0,66%,

від 2001 до 3000 грн - 42,83%,

від 3001 до 4000 грн - 20,28%,

від 4001 до 5000 грн - 11,07%,

від 5001 до 10000 грн - 18,50%,

більше 10000 грн - 6,56%.