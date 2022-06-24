Скільки загинуло дітей в Україні за чотири місяці війни: офіційні дані

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 335,

Харківській - 177,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 55,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 48,

Запорізькій - 31,

Сумській - 17.

Зокрема, 23 червня внаслідок вибуху фосфорної бомби в Сумському районі 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.

Також вчора через обстріли росіянами Чугуєва Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей 9 та 6 років, а артилерійського обстрілу в Лисичанську поранено одну дитину.

Разом з тим, стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.

Крім того, через обстріли військами РФ житлових будинків з березня по травень у Маріуполі загинуло 9 дітей та 8 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, влада в Чугуєві закликала евакуювати дітей з міста. оскільки росіяни значно посилили обстріли.

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