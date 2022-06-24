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Скільки загинуло дітей в Україні за чотири місяці війни: офіційні дані

Фото: через війну в Україні загинули вже 338 дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного російського вторгнення, яке триває вже чотири місяці, в Україні постраждали понад 948 дітей. З них 338 загинули та понад 610 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 335,
  • Харківській - 177,
  • Київській - 116,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 55,
  • Херсонській - 52,
  • Миколаївській - 48,
  • Запорізькій - 31,
  • Сумській - 17.

Зокрема, 23 червня внаслідок вибуху фосфорної бомби в Сумському районі 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.

Також вчора через обстріли росіянами Чугуєва Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей 9 та 6 років, а артилерійського обстрілу в Лисичанську поранено одну дитину.

Разом з тим, стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.

Крім того, через обстріли військами РФ житлових будинків з березня по травень у Маріуполі загинуло 9 дітей та 8 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, влада в Чугуєві закликала евакуювати дітей з міста. оскільки росіяни значно посилили обстріли.

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Діти війниВійна Росії проти України