Скільки загинуло дітей в Україні за чотири місяці війни: офіційні дані

Від початку повномасштабного російського вторгнення, яке триває вже чотири місяці, в Україні постраждали понад 948 дітей. З них 338 загинули та понад 610 поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:
Зокрема, 23 червня внаслідок вибуху фосфорної бомби в Сумському районі 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.
Також вчора через обстріли росіянами Чугуєва Харківської області та руйнації житлових будинків травмовано двох дітей 9 та 6 років, а артилерійського обстрілу в Лисичанську поранено одну дитину.
Разом з тим, стало відомо про загибель ще 5 та поранення 5 дітей через обстріли окупантами Волноваського району Донецької області.
Крім того, через обстріли військами РФ житлових будинків з березня по травень у Маріуполі загинуло 9 дітей та 8 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, влада в Чугуєві закликала евакуювати дітей з міста. оскільки росіяни значно посилили обстріли.
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