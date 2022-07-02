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Скільки маріупольців окупанти утримують у в'язницях "ДНР": в міськраді назвали число

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відправили близько 10 тисяч маріупольців до "ДНР". Утримують їх у "тюрмах", які можна прирівняти до концтаборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Наразі відомі чотири такі тюрми:

  • дві у Єленівці;
  • Донецьке СІЗО;
  • ще одна в Макіївці.

"Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної", - пише пресслужба міської ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові знищили всю інфраструктуру громадського транспорту в Маріуполі. Близько 90% не підлягає ремонту.

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