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Скільки людей вивезли з Донецької області з початку обов'язкової евакуації: відповідь ОВА

Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Іван Носальський

Станом на понеділок, 15 серпня, з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вивезли понад 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"З моменту обов'язкової евакуації евакуйовано 5575 осіб, станом на сьогоднішній день (15 серпня - ред.). Темпи її ми будемо збільшувати", - заявив Кириленко.

Також, за його словами, всього з підконтрольної Україні території області вивезли три чверті населення. Обов'язкова евакуація триває.

Варто зауважити, що обов'язкова евакуація в Донецькій області почалася 2 серпня.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що обов'язкова евакуація може бути введена не тільки в Донецькій області.

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евакуаціяДонецька областьВійна Росії проти України