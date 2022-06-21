Скільки коштуватиме повне відновлення України: відповідь голови Європейського інвестбанку

"Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли дивлюся на рівень руйнування в Україні", - пояснив Хойєр.

При цьому він зазначив, що Європа має відіграти "найбільшу роль" у відновленні України.

За його словами, ЄІБ планує перерозподілити зобов'язання на цю суму відновлення України. Роботу можуть розпочати вже цього тижня.