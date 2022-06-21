Скільки коштуватиме повне відновлення України: відповідь голови Європейського інвестбанку

Україні буде потрібно близько 1,1 трильйона доларів для відшкодування збитків, яких завдало вторгнення російських військ.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр.
"Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли дивлюся на рівень руйнування в Україні", - пояснив Хойєр.
При цьому він зазначив, що Європа має відіграти "найбільшу роль" у відновленні України.
За його словами, ЄІБ планує перерозподілити зобов'язання на цю суму відновлення України. Роботу можуть розпочати вже цього тижня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.