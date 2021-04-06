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Скільки буде коштувати нафта: МВФ покращив прогноз на найближчі два роки

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз світових цін на нафту на найближчі два роки. У 2021 році фонд очікує середню ціну марок Brent, Dubai Fateh і WTI на рівні 58,52 доларів за барель, в 2022 році - 54,83 доларів за барель.

Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за квітень 2021 року.

За оцінками МВФ, до 2020 року ціна нафти впала на 32,7% до 41,29 доларів за барель.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що вартість нафти марки Brent у 2021 році на рівні 51,1 долара за барель. У 2022 році ціна впаде до 50,2 долара за барель.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз середньорічної ціни нафти марки Brent в 2021 році до 58 доларів за барель. У грудні минулого року агентство чекало 45 доларів за барель.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 в. п. (з 5,5%).

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