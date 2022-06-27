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Скільки артилерії і бронетехніки потрібно для контрнаступу: відповідь Завитневича

Фото: голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Збройним силам України для контрнаступу необхідні артилерія, танки, БМП і БТР. Потреби українських військових у бронетехніці обчислюється в сотнях.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

"По артилерії потрібно вийти принаймні на ті цифри, які у нас були до 24 лютого, із заміною 152 калібру на 155. По танках, БМП і БТР, які у нас були і які ми втратили, у військових ці цифри є", - заявив він.

За словами Завітневич, за точними цифрами варто краще звертатися до військових, підкресливши, що вони не є постійними.

"Плюс ми тільки почали працювати з цим озброєнням. Воно набагато точніше, та ж артилерія стріляє далі ніж та, що у нас була. Тому побачимо ще й за результатами застосування. Так само і по MLRS подивимося", - додав він.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна не повинна сподіватися на диво, оскільки повернути захоплені території вдасться тільки військовою перемогою над Росією.

Раніше Буданов заявив, що видимі результати контрнаступу в Херсонській області будуть не раніше серпня 2022 року.

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Олександр ЗавітневичЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України