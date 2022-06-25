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Немає сенсу чекати дива. Україна відвоює території в ході контрнаступу, - Буданов

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Київ, Субота 25 червня 2022 19:09
Немає сенсу чекати дива. Україна відвоює території в ході контрнаступу, - Буданов Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (gur mil gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Україна не повинна сподіватися на диво, оскільки повернути захоплені території вдасться лише військовою перемогою над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для Reuters.

За його словами, противник використовує свої резервні сили в рамках таємної мобілізації для поповнення своїх лав на Донбасі, тому немає сенсу чекати виснаження наступального потенціалу Росії.

"Ми не повинні чекати дива, що вони втомляться і перестануть хотіти воювати і так далі. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що видимі результати контрнаступу в Херсонській області будуть не раніше серпня 2022 року.

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КИрило Буданов Війна Росії проти України
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