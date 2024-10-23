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Skoda Fabia получила заряженную версию в честь ралли: названы цены и характеристики

Фото: Skoda Fabia получила заряженную версию в честь ралли (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Испанское представительство компании Skoda представило противную спецверсию под названием Skoda Fabia Rally2 by Cohete Suarez. Оно означает, что этот хот-хэтч создан в честь гонщика Хосе Суареса, дважды ставшего чемпионом в испанском раллийном первенстве на автомобиле Skoda Fabia Rally2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Cohete – это позывной Суарес, что по-испански означает "ракета". Маленькая стилизованная ракета действительно красуется рядом с логотипом спецверсии на задней части машины. Эта графика отлично контрастирует с фирменным цветом кузова Mamba Green. Среди других особенностей экстерьера – задний спойлер и 17-дюймовые колеса OZ Racing Superturismo WRC, обуты в шины Michelin Pilot Sport 5.

Под капотом сохранилась "турбочетверка" на 1,5 литра, но ее доработала немецкая компания ABT Sportsline. Отдача повышена со стандартных 150 л. и 250 Нм до 190 л. и 290 Нм. Также сохранен семиступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями и подрулевыми лепестками. Машина также получила спортивную подвеску с уменьшенным дорожным просветом на 15 мм. В салоне появились рельефные кресла и другой руль, а также памятные таблички с подписью испанского пилота.

Известно, что будут выпущены 100 таких машин, но они предназначены исключительно для испанского рынка. Цена новинки – от 30 900 евро. Для сравнения, Skoda Fabia Monte Carlo со 150-сильным двигателем в Испании стоит от 28 900 евро.

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Skoda