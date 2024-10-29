Сложнее выборов. Почему в Украине пока невозможно провести перепись населения

Почему невозможно провести перепись населения сейчас

Последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. Это была первая и пока единственная перепись населения в независимой Украине. Сначала планировалось провести следующую в 2011 году, но ее многократно переносили из-за финансовых и организационных трудностей.

По мнению демографа Александра Гладуна, во время войны перепись населения организовать невозможно, а также это просто опасно.

"Как проводить ее у линии разграничения? Во время тревог, бомбардировок? Особенно в тех городах, которые достаточно многочисленные. Сумы, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон. Там просто физически невозможно провести перепись, это опасно. Во-вторых, с точки зрения методологии, после окончания войны нужно будет подождать год или два, когда стабилизируются миграционные процессы", – говорит ученый.

По его словам, должен пройти год или два, после чего станет примерно понятно, скольки людей вернется в Украину из-за границы, и тогда можно будет адекватно оценить реальную численность населения. И также можно будет понять, сколько именно тех, кто вернулся, можно включать в тех, кто проживает в Украине.

"Есть даже методологические указания ООН – перепись населения должна проводиться в период наименьшей миграционной активности. Поэтому нужно будет подождать", – отмечает Гладун.

Перепись и выборы: в чем разница проведения

Александр Гладун добавляет, что раньше провести перепись вряд ли получится, потому что это самая сложная в организационном плане процедура в масштабах государства. Подготовка может длиться два года, да и провести перепись сложнее, чем выборы.

"Во время выборов люди приходят на участок сами. А здесь нужно физически к ним прийти и к каждому буквально достучаться. Причем кто-то не хочет открывать дверь, кого-то нет дома. Но надо охватить всю страну. На выборы приходят в возрасте от 18 и старше. При переписи надо учесть всех – от новорожденных до стариков", – объясняет демограф.

Фото: Полноценной переписи населения в Украине не было с 2001 года (РБК-Украина/Виталий Носач)

Можно ли провести перепись в "Дии"

По мнению Гладуна, идея переписи через "Дию" нецелесообразна, поскольку это приведет к искажению данных. Ведь перепись населения охватывает не только численность и территориальное размещение, но и характеристики домохозяйств, этническую принадлежность, язык, занятость и миграционную активность.

С одной стороны, приложение "Дия не обеспечивает полноту этих данных, ведь не охватывает всех аспектов. Также демографический реестр заполнен примерно на 60%. Сейчас состав семьи невозможно определить ни с помощью реестров, ни через "Дию".

"Да, это может быть инструментом, но вспомогательным. К примеру, как мы узнаем, на каком языке говорит человек, у которого нет "Дии", к какой национальности себя относит?", – говорит он.

Гладун говорит, что перепись можно было провести в 2020 году, когда к нам еще не пришла пандемия "ковида".

"Мы в этом смысле близки к Узбекистану, где переписи также давно не было. И к Афганистану, Сомали и другим странам, где продолжаются войны или происходят столкновения. Мы пропустили уже два цикла проведения переписи населения", – добавляет собеседник.