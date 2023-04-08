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Сложная, но контролируемая: Гуменюк рассказала о ситуации на юге

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Херсонская область, Суббота 08 апреля 2023 09:31
Сложная, но контролируемая: Гуменюк рассказала о ситуации на юге Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На юге страны ситуация остается стабильно сложной, враг продолжает наносить авиаудары по гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация на юге Украины остается стабильно сложной, но контролируется Силами обороны, несмотря на то, что враг продолжает авиаудары", - сказала Гуменюк.

По ее словам, вчера вечером оккупанты снова атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами, россияне избивали по сельскохозяйственным угодьям и промышленности.

"Прошедшие сутки характеризовались как раз атаками, в том числе и воздушными с использованием дронов, с которых, проводя разведку, враг также сбрасывает ВОГи. РФ активно бьет непосредственно по критической инфраструктуре, медицинским объектам", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что российские войска, пренебрегая правилами и нормами международного гуманитарного права, продолжают терроризм.

Напомним, по свежим данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области россияне готовят эвакуацию местного населения в Крым.

Также сообщалось, что российские оккупанты стали ощущать потерю позиций на Левобережье и обустраивают на юге новые рубежи обороны подальше от линии фронта.

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