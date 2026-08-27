Склады Ozon горят вместе с личными деньгами Путина, - расследование

Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру второго по величине российского маркетплейса Ozon наносят прямой финансовый ущерб личному состоянию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование российского Фонда по борьбе с коррупцией.
По информации ФБК, официальным крупнейшим акционером Ozon является компания "О23", владеющая 34% акций и выкупившая их у международного инвестфонда Baring Vostok.
Публично конечным владельцем этой доли объявлен российский бизнесмен Александр Чачаву, однако анализ финансовой отчетности показывает, что он выступает лишь подставным лицом.
Финансовая схема выкупочного соглашения на 38 млрд рублей разворачивается через цепочку юридических лиц:
Для проведения сделки "Стратосфера" взяла ссуду на 51,2 млрд рублей.
В российской бухгалтерской отчетности единственной компанией, выдавшей кредит на аналогичную сумму, оказалось АО "Оптима".
Аналитики обнаружили, что руководство компании "Оптима" полностью состоит из доверенных лиц в окружении российского президента.
Генеральный директор фирмы Дарья Брилякова и ее предшественники работали в бизнес-структурах племянника Путина Михаила Шеломова, олигарха Юрия Ковальчука и бывшей любовницы президента Светланы Кривоногих.
Источником 51,2 млрд рублей для компании "Оптима" стал беспроцентный заем от фирмы "Дельта", официально принадлежащий российскому олигарху Геннадию Тимченко.
"Ни по имени Владимира Путина, ни по его счетам нет украденных миллиардов. Система устроена иначе: личные деньги хранятся у ближайших друзей-кошельков, которым он раздал куски экономики", - отмечают расследователи.
Тимченко является одним из главных распорядителей "общей корзины" (общака) Путина.
Ранее из-за его фирм скупали другие активы, в частности пивоваренную компанию "Балтика", а также финансировали строительство резиденций и частные нужды семьи российского диктатора.
Массированные удары по логистическим комплексам в России продолжаются с середины лета 2026 года. Сначала под систематическими атаками оказались объекты крупнейшего маркетплейса Wildberries, потерявшего 40% складских площадей, а ущерб оценивали в триллион рублей.
Впоследствии украинские дроны начали наносить удары по складам Ozon в Самарской области, Махачкале и Адыгее.
Расследователи подчеркивают, что война стала для российского руководства прикрытием для наибольшего перераспределения активов, основания которого иностранный бизнес вытесняется из страны, а его имущество оказывается под контролем окружения Путина.
Напомним, ранее в Кремле высказали угрозы в адрес Украины из-за атак на гражданскую инфраструктуру.
В частности, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о намерениях наносить регулярные удары по Киеву, обвинив украинскую сторону в атаках на маркетплейс Ozon.
В то же время, на территории РФ продолжаются масштабные инциденты на логистических объектах.
Недавно в городе Благовещенск (Республика Башкортостан) произошел пожар на складе Ozon после сообщений о взрывах, однако официальных причин возгорания местные власти пока не назвали.