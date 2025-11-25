На складе до сих пор 5 тысяч бронежилетов: в "Миликон ЮА" назвали причины срыва поставок ВСУ

Несмотря на выигранный тендер, изготовление и доставку первой партии бронежилетов израильского производителя Masada Armour (дистрибьютором которых является украинская компания "Миликон ЮА") Государственный оператор тыла не принял эти бронежилеты, и сейчас они продолжают храниться на складе.

Операционный директор "Миликон ЮА" Дмитрий Стеценко объясняет, что компания помогала Masada Armour адаптировать продукцию под украинские технические требования. По его словам, для выхода на украинские закупки производитель полностью переработал бронежилет, пройдя баллистические и небаллистические испытания, а также все необходимые процедуры.

По результатам сертификации продукция получила акт соответствия в ноябре 2024 года, после чего компания подала предложение на тендер и выиграла его, предложив самую низкую цену - 21 752 грн за единицу. Всего в Украину было завезено около пяти тысяч бронежилетов.

Тем не менее, Государственный оператор тыла не принял продукцию. По словам Стеценко, изначально были замечания к мелким элементам швейной работы, не влияющим на защитные характеристики.

"Например, "строчка не там прошита". Мы спрашивали: "Это влияет на баллистическую защиту?" Нам отвечали: "Нет, но по нормам должно быть именно так", - говорит он.

Позже появились требования изменить конструктив плиты, что, как объясняет Стеценко, технологически невозможно в Украине.

"У нас нет лицензии на производство. Masada - в Израиле. А экспорт товаров военного назначения в военное время запрещен законом", - говорит он, подчеркивая, что отправить бронежилеты обратно производителю невозможно.

После отказа Masada Armour осуществлять переработку конструктива, Государственный оператор тыла расторг договор.

"После этого Государственный оператор тыла разорвал с нами договор, аргументируя это тем, что бронежилеты не были поставлены и сданы в соответствии с условиями договора", - рассказывает Стеценко.

По его словам, сейчас вся партия фактически заблокирована: она не принята государством, не может быть возвращена изготовителю и не подлежит продаже.

"Это больнее всего. Я не говорю, что они идеальны - есть нюансы. Но по большому счету они сделаны качественно… И да, они могли бы быть на фронте, но сегодня просто лежат на складе", - отметил он.

Реализация бронежилетов другим способом также невозможна, ведь каждая единица маркирована как собственность ВСУ, а любая продажа является уголовным правонарушением. "Ни мы, ни производитель не получили прибыли. Все стороны в убытке", - подчеркивает Стеценко.

В интервью Стеценко также исключает любые предположения о связях с Тимуром Миндичем, фигурантом громкого антикоррупционного производства.

"Я вообще не знаком с Миндичем. В медиа писали, что он якобы "вложил в бронежилеты 300 миллионов". Но стоимость всего контракта - 217 миллионов. Зачем вкладывать 300, чтобы получить 217?", - говорит он, называя такие утверждения необоснованными.

Причинами задержки и срыва поставок директор "Миликон ЮА" называет бюрократию, жесткие технические нормы и вероятное нежелание допустить иностранного производителя к рынку.

"Это бюрократический ад. И я не исключаю, что кто-то просто не хотел, чтобы на рынок зашел иностранный производитель с более низкой ценой", - отмечает Дмитрий Стеценко.