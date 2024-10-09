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На складах никогда не было. Где РФ могла взять редкие пушки Д-74, которые уже есть на фронте

Фото: пушка Д-74 используется РФ на войне в Украине (defence-ua.com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия начала использовать редкую пушку типа Д-74 калибра 122-мм на фронте. Ее на складах у оккупантов никогда не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Так, на базах консервации в РФ те же Д-74 не числились, вместо этого было прописано наличие аж 2 тысяч единиц гаубиц М-30 калибра 122-мм, относящихся вообще к периоду Второй мировой войны.

"Поэтому логичнее было ожидать возможного появления в боевых порядках российских войск тех же М-30, чем редких Д-74. Тем более, как утверждают сами россияне в своих источниках, пушки типа Д-74 были распроданы в "страны народной демократии" еще до 1980-х годов, поэтому если такие артсистемы могли остаться где-то на складах хранения, то их нужно было фигурально "выкапывать из глубины сибирских руд", - говорится в статье.

При этом, как пишет издание, эти Д-74 располагает Северная Корея, и эти же артсистемы под индексом Type 59 одно время производил Китай.

Несколько версий

Как отмечается в статье, не исключается сразу несколько версий о возможном происхождении упомянутой выше Д-74 в боевых порядках армии РФ.

"Поэтому здесь одновременно вероятна может быть и версия о том, что эту Д-74 россияне получили в рамках "помощи" от Северной Кореи, так и о том, что такой раритет решисты действительно откопали в "глубине сибирских руд", - констатируют авторы.

Что известно про пушку Д-74

122-мм пушка Д-74 - советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов. Она предназначалась для замены в корпусной артиллерии 122-мм пушки 1931-37 годов.

К серии пушка пришла с повышенной баллистикой и боеприпасом от танкового орудия М-62 - использовалась гильза, аналогичная 130-миллиметровой. Д-74 являлась частью нового дуплекса корпусной артиллерии, включавшего также 152-мм пушку-гаубицу Д-20.

Серийное производство Д-74 было начато в 1955 году, а первые серийные орудия были приняты армией в 1956 году. Копия Д-74 также выпускалась в Китае, под обозначением Тип 59-1. 

Что было ранее

Российские оккупанты решили заменить дроны "Орлан". Речь идет о беспилотниках "Орлан-10" и "Орлан-30".

Кроме того, глава Кремля Владимир Путин приказал запустить в серийное производство самолет "Байкал". Это новая разработка должна заменить Ан-2 и стоит 5 млн долларов.

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