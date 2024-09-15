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Путин приказал запустить в серийное производство самолет "Байкал": что не так с "ноу-хау" РФ

Россия, Воскресенье 15 сентября 2024 10:20
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Путин приказал запустить в серийное производство самолет "Байкал": что не так с "ноу-хау" РФ Фото: с самолетом "Байкал", который должен заменить Ан-2, возникли проблемы в России (defence-ua.com)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин приказал запустить в серийное производство самолет "Байкал". Это новая разработка должна заменить Ан-2 и стоит 5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

В РФ занялись производством самолета, который по замыслу оккупантов должен заменить транспортный самолет Ан-2 - речь о ЛМС-901 "Байкал". Но, по традиции, с новым проектом уже возникли проблемы.

Стоимость

Как признаются сами россияне, его никто не будет покупать, потому что цена на него взлетела почти в четыре раза - до 445 млн рублей (ориентировочно 4,87 млн ​​долларов). К тому же с каждым годом стоимость может увеличиваться на 4%.

Есть и еще один нюанс - количество взлетно-посадочных полос для этих самолетов, которые глава Кремля Владимир Путин недавно приказал запустить в серийное производство, недостаточно, чтобы в дальнейшем принимать "Байкал".

Двигатель

Еще одна проблема состоит в том, что оккупанты решили делать "Байкал" только с двигателем ВК-800СМ. Как пишет издание, первый полет "Байкала" с этим двигателем был запланирован на третий квартал этого года.

"Вместе с тем, по новой информации, сертификация двигателя будет только в 2025 году, а старт поставок через два года, в 2026. Поэтому все дальнейшие планы по срокам по "Байкалу" остаются под вопросом", - констатируют авторы.

Провалы РФ

Российские войска постоянно хвастаются новыми разработками и проектами. Но часто такие идеи заканчиваются фиаско. Достаточно вспомнить про российский танк "Прорыв".

Например, ранее РБК-Украина писало, что украинские военные хорошо подбивают технику окупантов, трофеят ее и потом ею же уничтожают врага. ВСУ удалось захватить российский Т-90 "Прорыв" и несколько единиц бронированной техники.

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