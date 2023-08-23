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Состоит из пяти пунктов. Шмыгаль рассказал об экономической модели развития Крыма

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство разрабатывает экономическую модель развития Крыма после деоккупации. Она состоит из пяти пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, экономическая модель развития Крыма включает в себя такие пункты:

  1. Крым - новый туристический центр Европы. Он должен стать курортом, где можно отдыхать круглый год. Там создадут новую гостиничную инфраструктуру и публичные пространства под брендом “Крым365”. 
  2. Соединение Крыма с Украиной, Европой и миром. Строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, демонтаж Крымского моста для безопасного мореходства в Черном и Азовском морях. 
  3. Энергетика. Интеграция Крыма в систему ENTSO-E и ставка на возобновляемые источники энергии. Разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет экспортером энергоресурсов. 
  4. Развитие аграрного сектора. Пункт предусматривает восстановление Каховской ГЭС для орошения юга Украины. На полуострове создадут малые фермерские хозяйства и запустят программу работы по поддержке виноградарства. 
  5. Создание на полуострове IT-хаба европейского и мирового уровня. Там будет действовать специальный режим привлечения инвестиций в науку, образование и инновации. Крым должен стать украинской Кремниевой долиной.

"Эти изменения будут постепенными, но уже сейчас есть видение, которое позволит оценить эффективность нашего движения вперед", - подчеркнул глава Кабмина. 

Крымская платформа

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы, которую поддержали уже 60 стран. Главной целью такой инициативы является актуализация вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

В ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд международных компаний зайдет в Крым после того, как полуостров деоккупируют. 

 

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Денис ШмыгальКримВойна России против Украины