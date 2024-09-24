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Состоит из 5 пунктов. СМИ узнали подробности плана победы Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

План победы Украины состоит из пяти пунктов и содержит конкретные цифры, а также объемы военной помощи. Он является мостом к дипломатическому завершению полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Комментируя план победы, президент Владимир Зеленский, в интервью Good Morning America, отметил, что план является мостом к дипломатическому завершению войны, поскольку лишь в сильной позиции удастся заставить диктатора Владимира Путина прекратить конфликт.  

Согласно данным близкого к президенту источника, план состоит из пяти пунктов, которые описывают

  • конкретные цифры и объемы военной помощи Украине; 
  • определенные дипломатические и политические шаги. 

В то же время план не содержит никаких уступок России и направлен на принуждение в отношении Кремля.  

Зеленский также отметил, что план является "срочным", поскольку имеет целью быстро завершить войну и не затягивать ее еще на годы

В частности он рассчитывает на то, что предстоящие выборы президента в Соединенных Штатах Америки (США) не повлияют на будущую поддержку Украины, но понимает, что политика партнера может измениться, в связи с чем важно быть готовым к этому заранее. 

План победы Украины

Уже в этом месяце Зеленский представит вышеупомянутый план победы Украины главе Белого дома Джо Байдену, а также двум кандидатам на пост президента:

  • республиканцу Дональду Трампу;
  • демократу Камале Харрис.

Как объяснял ранее президент, демонстрация плана позволит понять Киеву, готовы ли союзники поддержать Украину в достижении победы.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, план содержит видение шагов, которые должны обеспечить справедливый и длительный мир. В частности, предусматривает приглашение Украины в НАТО.

Тем временем пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит план победы Украины, если информация по нему появится на официальных источниках.

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