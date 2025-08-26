Состав сборной Украины: кто сыграет против Франции и Азербайджана в квалификации ЧМ-2026

Ребров вызвал новых игроков

В основной список команды впервые попали два футболиста, которые выступали на Евро-2025 в составе "молодежки". Это 20-летний защитник "Динамо" Тарас Михавко и полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько.

Также в заявку сборной вернулись четыре игрока, которые пропустили предыдущие матчи. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановился после травмы и снова присоединился к команде.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк также вернулся в заявку, а нападающие Артем Довбик из "Ромы" и Владислав Ванат из "Динамо" получили шанс снова выступить за национальную команду.

В то же время по сравнению с предыдущими матчами национальной команды, вне заявки оказались шесть футболистов.

Это защитники Максим Таловеров, Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также полузащитники Николай Михайленко, Владислав Кабаев и Егор Назарина.

Наибольшее представительство в обновленном составе "сине-желтых" имеет донецкий "Шахтер" - семь игроков.

Еще трое футболистов могут дебютировать за главную команду страны. Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко трижды попадал в заявку, но до сих пор не выходил на поле, а также шанс дебютировать получат Тарас Михавко и Олег Очеретько.

Полный состав сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2026:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все - "Динамо").

Расписание матчей сборной Украины

Украина начинает отбор на мундиаль 5 сентября домашним матчем против Франции, который состоится в польском Вроцлаве. Через четыре дня, 9 сентября, "сине-желтые" сыграют на выезде с Азербайджаном в Баку.

Кроме Франции и Азербайджана, украинская сборная в группе D также будет соревноваться с Исландией.

Полное расписание игр сборной Украины в квалификации ЧМ-2026: