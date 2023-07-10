На сколько выросли цены на АЗС после повышения налогов и когда ждать пика

"Бензин А-95 в рознице подорожал на 3,01 гривен в среднем до 47,90 гривен, дизтопливо подорожало на 3,45 гривен до 47,86 гривен и сжиженный газ подорожал на 1,47 до 23,39 гривен за литр", - сказал он.

По его словам, подорожание происходит в пределах ожидаемого. В зависимости от сети, цены выросли на 2-5 гривен.

"Мы видим, что заправочные станции эконом-сегмента, всегда торгующие по минимальным ценам, были вынуждены больше поднимать, до 5 гривен на литре. Те, кто торгует по верхней планке, подняли цены не так существенно, 2,50-3,0 гривны", - сообщил Куюн.

Эксперт напомнил, что основное влияние на подорожание оказал НДС, выросший с 7% до 20%, в то время как АЗС еще продают топливо со старыми акцизами.

Прогноз на июль

"Далее мы ожидаем, что цена будет постепенно расти уже за счет акциза. Акцизный сбор уплачивается на момент пересечения границы", - сказал он, отметив, что в мае-июне в Украину завезли рекордный объем топлива для запаса с низким налогом.

Куюн считает, что в начале августа в Украине будет продаваться топливо уже по новым акцизам.

Эксперт напомнил, что налоговая нагрузка выросла с 1 июля на бензин на 11 гривен за литр, на дизельное топливо - на 8 гривен, на газ - на 3 гривны.

"Соответственно, эти отметки должны в течение июля интегрироваться в новую цену на топливо", - добавил Куюн.

Куюн не исключил, что части из этих налогов, 2-3 гривны, будет амортизирована за счет наценки АЗС и повышение на бензин будет меньше 11 гривен.

Повышение налогов

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Сети АЗС будут постепенно повышать цены на топливо в течение месяца после роста акцизов и НДС с 1 июля. В результате бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен - автогаз на 3 гривны. Как сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, диапазон будет: дизельное топливо до 50 гривен на литр, 95 бензин до 55 гривен за литр. Цены на автогаз поднимутся примерно до 26 гривен за литр.

По оценкам Минэкономики, дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин - на 11 гривен.