Сколько жилых домов Киева готовы к отключениям света: ответ эксперта

Сколько домов готовы к отключениям

Жилым домам во время отключений функционировать полноценно трудно, ведь существуют сложности с насосным оборудованием для подкачки и нормальной поставки воды, работой лифтового оборудования (особенно в высотках) и т.д.

По словам главы общественного союза "Киевская Ассоциация ОСМД и ЖСК" Максима Петренко, за часть подготовки к блекаутам отвечает страна и город, однако на условном "втором уровне" готовиться должны жители многоквартирных домов.

Есть, конечно, кредиты и софинансирование, однако основная часть организационных процессов и расходов все же ложится на жителей.

Эксперт пояснил, что на уровне дома нужно обеспечить, в частности, работу инженерных систем, позволяющих подавать в квартиру тепло и холодную воду.

Речь идет об индивидуальных тепловых пунктах, насосных станциях, крышных или пристроенных газовых котельных, системах домофонии, видеонаблюдения и т.д. В идеале - все это нужно организовать заранее. Ведь город при длительных отключениях будет обеспечивать, например, давление холодного водоснабжения, которое поднимет воду не выше 10 этажа.

По мнению Петренко, в части того, за что ответственны сами дома (ОСМД, управляющие компании, кооперативы), к возможным блекаутам хорошо подготовились только процентов на 10-15. Он добавил, что даже по оптимистичным оценкам, реально готовы где-то 300-400 домов.

"По сравнению со всем количеством жилья в городе - это как капля в море", - отметил глава общественного союза.

Стоимость необходимого оборудования

По словам эксперта, обеспечивать жилищную инфраструктуру средствами, необходимыми при отключениях - дорого.

К примеру, надежный 28-киловаттный генератор на дом может стоить до 400 тысяч гривен. Еще около 100 тысяч будет стоить подключение.

Плюс к этому желательно сделать проектную документацию, учитывать постоянные затраты на обслуживание (полная себестоимость киловатт-часа, произведенного с помощью генератора, составит примерно 35-45 гривен).

В то же время, проект по установке аккумуляторов и инверторов для заживления инженерных систем тепло- и водоснабжения, а также лифтов обойдется примерно в 1 миллион гривен.

Петренко отметил также, что несколько ОСМД в Киеве уже установили солнечные станции. Хотя это еще не массовый тренд, однако подобных примеров становится больше.

"Прорабатываются изменения в законы, чтобы иметь возможность продавать излишки сгенерированной солнечной станцией электроэнергии - при избытке делиться ею с другими. Если это реализуют, ОСМД смогут еще и зарабатывать - им будут платить по "зеленому тарифу" (в ценах на 2024 год - 5,15 грн за киловатт)", - рассказал он.

Глава ассоциации добавил, что перед ним сейчас, например, стоит вопрос закупки оборудования для бесперебойного питания - чтобы снабжать холодной водой не только его дом, но еще и соседние. Для этого с соседями нужно разговаривать.

Как позаботиться о собственной квартире

Петренко подчеркнул, что о квартире должны заботиться ее владельцы.

"Жители попадаются откровенно сложные. До сих пор думают, что к ним должен кто-то прийти и все дать. Сложно убедить, что это их собственность, за которую они отвечают. И именно они определяют, как ее удерживать и контролировать, сколько за это платить", - признал собеседник.

Он пояснил, что главы правлений ОСМД в большинстве своем хотят устанавливать все возможные дополнительные устройства - чтобы в домах был свет во время отключений. Но здесь они сталкиваются с нежеланием жителей скидываться на это деньгами, что подтверждает проблему.

Руководитель одного из кооперативов в спальном районе Киева подтвердил - чтобы податься на какую-то из программ, на счету уже должно быть от полумиллиона гривен.

"Где взять деньги, если сами люди не готовы их давать? Я каждый день "борюсь" с некоторыми жителями за то, чтобы те хотя бы вовремя платили коммуналку. Люди очень разные. Кто-то уехал, но добросовестно платит коммуналку из Германии. А есть квартиры с долгами по 80 тысяч гривен. Уговорить таких, чтобы скинулись еще и на генератор или что-то подобное, просто нереально", - рассказал он.

Подготовка к блекаутам обычной квартиры также стоит недешево. Естественно, можно обходиться свечами и USB-лампами, но заживление розеток - значимая статья расходов.

К примеру Петренко у себя в квартире поставил аккумулятор и инвертор. Благодаря этому во время отключений свет у него есть всегда: горят все лампочки, работают все розетки, обеспечивается питание различных бытовых приборов.

Такая система обошлась ему в две тысячи долларов, однако как следствие - квартира обеспечена всем необходимым (работают роутер, холодильник, утюг, микроволновка).