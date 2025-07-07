Россияне вывезли более 100 культурных ценностей из Крыма: что обнаружило ГУР
Россия вывезла из оккупированного Крыма более 100 культурных ценностей. ГУР обнародовало доказательства археологического грабежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
ГУР обнародовало данные о 110 культурных ценностях, которые россияне незаконно вывезли из оккупированного Крыма во время археологических раскопок с 2014 до 2025 года.
Информация размещена в разделе "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions.
Разведка сообщает, что предметы были найдены во время раскопок на таких объектах, как "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало" и южный пригород Херсонеса Таврического.
Также опубликованы данные о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), где оккупационная администрация планирует возвести торговый центр.
Кроме того, в перечне - экспонаты, которые россияне вывезли из Национального заповедника "Херсонес Таврический", прикрывшись временной экспозицией в музее истории Екатеринбурга.
Раздел также дополнен информацией о местах нелегальных раскопок, факты похищения культурных объектов и противоправные действия оккупационных властей РФ.
Ранее РБК-Украина писало о систематическом уничтожении и хищении Россией культурного наследия на оккупированных территориях Херсонщины. В частности, российские войска превращают древние курганы в военные позиции, обустраивая на них огневые точки, что приводит к разрушению археологических памятников.
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