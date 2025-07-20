Сколько заработали оккупанты на распродаже украинского имущества в Крыму: данные ISW
Оккупационные власти Крыма заработали более 28 миллионов долларов за первое полугодие 2025 года на "национализации" украинского имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна отчет Института изучения войны (ISW).
По данным ISW, глава так называемого Государственного совета Крыма Владимир Константинов 15 июля заявил, что оккупационная администрация продала 25 объектов недвижимости, которые были "национализированы у врагов Крыма и России". Такие сделки принесли бюджету оккупантов около 2,2 млрд рублей - это примерно 28 млн долларов.
Аналитики подчеркивают, что Россия использует изъятие и "национализацию" имущества как средство репрессий на оккупированных украинских территориях, сознательно лишая людей их собственности. Согласно данным ISW, продажа такого имущества приносит прибыль и фактически служит источником финансирования для оккупационной администрации.
В отчете также указано, что темпы так называемой "национализации" растут. Если в 2022-2024 годах в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд рублей (около 61 млн долларов), то только за первое полугодие 2025-го эта сумма уже составляет почти половину от предыдущего трехлетнего объема.
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