Сколько вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен держат украинцы в банках: данные НБУ

По состоянию на 1 мая 2023 года в 65 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,8 млн вкладов на сумму 1 трлн 67,3 млрд гривен. Из них 9,2 млн вкладов были в валюте на суму 411,2 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:
По данным НБУ, возмещению через Фонд гарантирования вкладов подлежат почти все средства физлиц и ФОПов, которые хранятся в банках - 1 трлн 65,9 млрд гривен. Это связано с тем, что после начала войны был принят закон, по которому вкладчики получат все свои вклады в случае банкротства банков. После войны сумма возмещения составит 600 тысяч гривен.
Напомним, в 2023 году обанкротились лишь два мелких украинских банка. Всего сейчас работает 65 банков, которые показали рекордную прибыль за январь-апрель 2023 года.
Отметим, НБУ не видит существенных системных рисков для банковской системы, которая прибыльна, устойчива, функционирует бесперебойно.
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