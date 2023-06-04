Сколько вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен держат украинцы в банках: данные НБУ

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

до 10 гривен - 26,4 млн на сумму 28,8 млн гривен,

от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 38,4 млн на сумму 362,4 млрд гривен,

от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 573,7 тысяч на сумму 157 млрд гривен,

от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 172,5 тысяч на сумму 83,4 млрд гривен,

свыше 600 тысяч гривен - 238,2 тысяч на сумму 464,6 млрд гривен.

Возмещение вкладов в случае банкротства банков

По данным НБУ, возмещению через Фонд гарантирования вкладов подлежат почти все средства физлиц и ФОПов, которые хранятся в банках - 1 трлн 65,9 млрд гривен. Это связано с тем, что после начала войны был принят закон, по которому вкладчики получат все свои вклады в случае банкротства банков. После войны сумма возмещения составит 600 тысяч гривен.

Напомним, в 2023 году обанкротились лишь два мелких украинских банка. Всего сейчас работает 65 банков, которые показали рекордную прибыль за январь-апрель 2023 года.

Отметим, НБУ не видит существенных системных рисков для банковской системы, которая прибыльна, устойчива, функционирует бесперебойно.