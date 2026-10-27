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Сколько военных РФ ликвидировано дронами с начала года: статистика Минобороны

11:15 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Константин Широкун
Фото: украинские военные наращивают количество уничтоженных россиян дронами (Getty Images)

Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года уничтожили или ранили 302 тысяч российских военнослужащих с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Каждое поражение зафиксировано на видео в боевой системе DELTA и верифицировано кластером оборонных инноваций Brave1.

Потери РФ в личном составе в 2026 году

За неполные 10 месяцев 2026 года динамика поражений военнослужащих армии РФ такова:

  • январь – 29 572;
  • февраль – 26 204;
  • март – 33 989;
  • апрель – 33 961;
  • май – 30 548;
  • июнь – 27 072;
  • июль – 30 272;
  • август – 29 554;
  • сентябрь – 32 739;
  • 1–25 октября – 27 829.

Таким образом, наибольшие потери РФ в личном составе зафиксированы в марте - почти 34 тысячи военных.

По сообщению Минобороны, поражение вражеских военных дронами позволяет истощать человеческий ресурс противника, снижать боеспособность его подразделений и сдерживать темпы наступления.

Кроме того, уничтожение живой силы противника с помощью дронов помогает сохранять жизнь украинских военных, усложняя противнику приближение к нашим позициям.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны Украины законтрактовало на 300% больше БПЛА, чем за прошлый год.

Также мы писали, что масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.

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