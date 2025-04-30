Сколько военных КНДР погибло в Курской области: данные разведки Сеула

Северная Корея уже потеряла около 4,7 тысячи военных, включая раненых и погибших во время боев в Курской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно данным разведки Южной Кореи, всего в боях в Курской области Россия привлекла 15 тысяч солдат Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В целом Северная Корея потеряла около 4,7 тысячи единиц бойцов, среди которых 600 являются погибшими.
Также отмечается, что в обмен на отправку военных и поставки оружия в Россию КНДР получила от Москвы помощь в виде шпионских спутников, беспилотников и зенитных ракет.
"После шести месяцев участия в войне северокорейские военные стали менее неумелыми, а их боеспособность значительно улучшилась, поскольку они привыкают к использованию нового оружия, такого как беспилотники", - рассказал член парламентского комитета по вопросам разведки Ли Сонг Квеун после брифинга.
Также Квеун добавил, что тела погибших КНДРовцев перед отправкой на родину кремируют на территории Курска.
Сегодня Российская Федерация (РФ) активно развивает военно-экономическое сотрудничество с КНДР. С прошлого года Северная Корея поставляет своему "партнеру" боеприпасы и ракеты. В частности летом 2024-го страны подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, а уже осенью появилась информация о том, что КНДР передала России военнослужащих, часть из которых в конце концов перебросили в Курскую область.
Сначала Россия игнорировала сообщения о присутствии северокорейских военных на фронте, даже после того, как бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух военных КНДР.
Недавно же Министерство обороны страны-террориста впервые признало участие войск Северной Кореи в войне против Украины.
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