Сколько войск россияне держат в районе Авдеевки: ответ ВСУ

Количество оккупационных войск в районе Авдеевки не изменилось. Захватчики держат на этом направлении около 40 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Где-то примерно враг держит одно и то же количество личного состава. Технику применяет из глубины, то есть старается ее не держать на передовой, потому что ее почти сразу наши воины уничтожают. А пехота прячется по окопам. На Авдеевском направлении - это примерно 40 тысяч действует ", - сказал спикер.

По словам, на Таврическом направлении враг за сутки потерял 437 человек, а также 60 единиц военной техники. Среди потерь оккупантов танк, 11 бронемашин, 10 артиллерийских систем. Также ВСУ удалось поразить российский зенитный комплекс "ТОР".

Штупун добавил, что российские захватчики продолжают активно использовать беспилотников на фронте. Только вчера защитники уничтожили 27 вражеских дронов.

Бои за Авдеевку

Напомним, с начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По состоянию на середину декабря в США заявляли о том, что через 2 месяца россияне потеряли под Авдеевкой около 13 тысяч солдат.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.