Сколько украинцев найдут работу в Германии через 5 лет: прогноз

В Германии спрогнозировали, когда большинство украинских беженцев интегрируются на рынке труда. Ожидается, что средний уровень занятости украинцев достигнет 45% через 5 лет.
На то, чтобы в Германии работали 55% трудоспособных беженцев, может уйти 10 лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института исследования рынка труда и профессий (IAB).
Согласно симуляционному исследованию IAB, средний уровень занятости среди украинских беженцев будет 45% после пребывания в Германии в течение 5 лет и 55% – после десяти лет жизни в стране.
Отмечается, что среди причин низких темпов выхода на рынок труда – высокая доля женщин, которым приходится заботиться о детях в одиночку. Также – проблемы со здоровьем у части беженцев. В то же время у украинцев высокий уровень образования и профессиональной подготовки, что вместе с изучением языка будет способствовать более быстрому трудоустройству.
По данным немецкого правительства, в феврале 2024 года в Германии было трудоустроено 21% трудоспособных (15-65 лет) украинских беженцев. Около 119 тысяч работали при условии уплаты взносов социального страхования, а у 37 тысяч была мини-работа (частичная занятость). Еще многие проходят подготовку на интеграционных и языковых курсах.
Школьное, профессионально-техническое или высшее образование получают 59 тыс. граждан Украины. Отмечается, что они также будут доступны для немецкого рынка труда.
Напомним, мы писали, какие шансы у украинцев найти работу в Германии. 80% центров занятости считают, что беженцы из Украины имеют хорошие возможности трудоустройства в среднесрочной перспективе.
Также мы писали, реально ли украинцам устроиться по специальности в Германии. Несмотря на нехватку работников на немецком рынке труда, компании ищут кандидатов на вакансию со знанием немецкого.
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