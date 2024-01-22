Сколько украинцев проживает на этнических землях в РФ и почему на них мало надежд: ответ историка

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что после распада СССР якобы российские территории отошли Украине. Но это далеко не так, поскольку прежде всего Россия забирала заселенные украинцами земли, подвергая их русификации.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

В объяснении говорится, что Россия на протяжении веков подавляла украинцев, стирая национальную идентичность и нарушая их права, в частности, на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине. Сегодня это территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Сколько украинцев проживает на этнических землях в Российской Федерации

Старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй Мировой войне Роман Кабачий пояснил, что Восточная Слобожанщина вполне могла войти в состав украинского государства в 1917-1921 годах, если бы его удалось сохранить.

Согласно переписи 1926 года, в ряде районов доминировало украинское население, но уже в 1930-х началась активная русификация, и процент людей, считавших себя украинцами, постоянно падал до наших дней

После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году царское правительство переселило часть казаков на отвоеванные в Османской империи земли между рекой Кубань и Азовским морем.

За короткое время туда выехали почти 25 тысяч украинских казаков с семьями, которые создали 40 шалашей, входивших в Черноморское войско.

"Общались кубанские казаки на украинском языке и соответственно идентифицировали себя как украинцев. По переписи, проведенной в царской России в 1897 году, в Кубанской области проживало более 900 тысяч украинцев, которые составляли 47,4% процента населения. В крае это была самая большая этническая группа", - пишет Кралюк.

По состоянию на 1926 год украинцы составляли 66,58% населения (более 3 млн. человек). Однако в 1932-1933 годах украинизация свернулась, обучение в школах и делопроизводство резко перевели на русский язык. Кубань заселили россиянами с севера, украинский говор начал трактовать как "казацкую болтовню" и якобы диалект русского языка.

Официально украинцы в Краснодарском крае сейчас составляют около 1%.

На сегодняшний день трудно сказать, сколько этнических украинцев проживают на Стародубщине, Кубани, Восточной Слобожанщине и тому подобное. К моменту распада СССР насчитывалось около 4 млн, а в последней переписи украинцами себя назвали 1-1,5 млн.

Почему не стоит надеяться на украинцев, проживающих на этнических землях в России

В свое время Москва взяла под контроль казацкое возрождение и навязала стереотипы русского мира. Учитывая это, Кабачий отметил, что неудивительно, что в 2014 году многие "кубанские казаки" поддержали российское вторжение в Крым и на Донбасс.

По его словам, многие из таких "украинцев" в составе российской армии воюют против Украины.

"Попробуй с ними поговорить, они давно отреклись от Родины. Это люди постимперии, и с ними невозможно работать", - добавил он.

Множественное гражданство в Украине

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

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