Сколько украинцев против территориальных уступок в пользу РФ: данные опроса

Украина, Пятница 02 января 2026 12:15
Сколько украинцев против территориальных уступок в пользу РФ: данные опроса Фото: большинство украинцев категорически против никаких территориальных уступок России (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Более половины украинцев (53%) категорически против каких-либо территориальных уступок в пользу России. При этом 33% граждан готовы к территориальным потерям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Во время проведения исследования респондентам задали вопрос о компромиссах для завершения войны в Украине.

В частности, они отвечали, поддерживают ли отказ Украины от некоторых территорий для скорейшего достижения мира и сохранения независимости, или этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах, даже если война продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости.

Согласно результатам опроса, 53% граждан категорически против территориальных уступок в пользу страны-агрессора. В то же время 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям, а 14% не могли определиться с мнением.

Сколько украинцев против территориальных уступок в пользу РФ: данные опросаФото: результаты опроса украинцев (kiis.com.ua)

Кроме того, против официального признания отдельных территорий частью РФ выступили 58% респондентов. В то же время 25% украинцев готовы принять признание отдельных территорий, еще 17% граждан не смогли определиться со своим мнением.

Подавляющее большинство украинцев (66%) против передачи РФ подконтрольных Украине территорий. Лишь 18% респондентов готовы на такой шаг.

Сколько украинцев против территориальных уступок в пользу РФ: данные опросаФото: результаты опроса украинцев (kiis.com.ua)

Вариант с замораживанием линии фронта без официального признания оккупированных территорий частью России является приемлемым для 39% респондентов. Зато его категорически отвергают 50% опрошенных украинцев.

Напомним, в Украине растут надежды на мир - треть украинцев убеждена, что 2026 год будет более мирным. Еще треть считает, что ничего не изменится, а третья группа - будет еще неспокойнее.

