Сколько украинцев в быту общаются только на русском языке: ответ социолога

Фото: Алексей Антипович (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ірина Глухова

До полномасштабного вторжения более половины украинцев в быту общались на украинском, около трети - на русском, а еще 15-17% - на двух языках. Сейчас доля украиноязычных выросла до 60%, а исключительно русскоязычных осталось менее 10%.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Один из маркеров, который всегда существовал в Украине и продолжает существовать - это маркер языка", - подчеркнул Антипович.

По его словам, до полномасштабного вторжения более 50%, 52-54% говорили, что они в быту общаются на украинском языке. В то же время около трети опрошенных признавали, что общаются на русском, а еще 15-17% - на двух языках.

"А уже сегодня мы имеем некоторый рост количества украиноязычных людей в быту - 60%, это незначительно, но плюс 5% мы получили", - сказал социолог.

Как отметил Антипович, часть тех, кто до войны называл себя русскоязычными, теперь все считают себя двуязычными и используют в быту и украинский, и русский язык.

"А когорта исключительно русскоязычных людей составляет уже менее 10%, кажется, 8%", - добавил он.

Социолог считает, что такая динамика в значительной степени является формальной.

"О чем это свидетельствует? О том, что русскоязычный человек, который в быту русскоязычный, он понимает, что отвечать так как-то не подходит и он говорит, что он в быту общается на двух языках", - пояснил он.

В качестве примера Антипович привел типичную бытовую ситуацию: человек может отвечать на украинском в публичном пространстве, но возвращаться к русскому в частном общении.

"Формально он употребил и украинский, и русский язык, это формальное двуязычие, но по сути человек думает на русском языке", - подытожил социолог.

 

По данным социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (58%) общаются дома на украинском, 9% - на русском, а 31% - на обоих языках.

В июне 2024 года опрос Центра Разумкова показал, что 75,5% респондентов считали украинский язык более престижным для общения с друзьями, коллегами или во время учебы, тогда как русский - только 6%.

