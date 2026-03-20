Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сколько украинцев на самом деле готовы терпеть войну дальше: мнение людей изменилось

12:45 20.03.2026 Пт
3 мин
Сколько украинцев готовы держать удар столько, сколько понадобится?
aimg Елена Чупровская
Фото: Четыре года большой войны: как изменилась стойкость украинцев (Getty Images)

Более четверти украинцев хотят скорейшего завершения войны - даже если для этого нужно всего несколько месяцев. Зато готовых держать удар столько, сколько понадобится, стало меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: Все больше украинцев против выборов во время войны: как изменились настроения

54% готовы воевать до победы

Более половины украинцев - 54% - ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 28% хотят, чтобы это длилось не более нескольких месяцев или полгода. Определиться не смогли 14%.

В разрезе регионов самая высокая готовность - в Киеве (63%), самая низкая - на Востоке (43%).

Как изменился показатель за два месяца

Это уже не первый опрос такого рода. Динамика такова:

  • конец января 2026 - 65% готовы воевать "сколько надо"
  • середина февраля 2026 - 52%
  • начало марта 2026 - 54%

То есть между январем и февралем произошел резкий обвал - на 13 процентных пунктов. В марте показатель несколько восстановился, но к уровню января не вернулся.

Больше всего готовность воевать до победы упала среди тех, кто был склонен согласиться на обмен Донбасса на гарантии безопасности от США и Европы.

Среди тех, кто "неохотно, но согласен" на такой обмен, доля готовых воевать до конца упала с 58% в январе до 35% в марте. Среди тех, кто "легко соглашается" - с 38% до 26%.

Зато среди категорических противников такого обмена снижение минимальное: было 74%, стало 67%.

Почему мнения изменились

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий назвал несколько возможных причин падения показателя в феврале:

  • люди, которые ждали прогресса на переговорах, получили разочарование;
  • февраль - традиционно депрессивный месяц;
  • после тяжелой зимы и проблем с энергетикой часть людей "отпустила" эмоциональное напряжение;
  • отсутствие ощутимой реакции Запада на российский террор произвело деморализующий эффект;
  • операция США и Израиля против Ирана усилила сомнения, что Штаты будут иметь ресурс поддерживать Украину.

"Тревожной тенденцией является уменьшение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Возможно, это временное снижение и сейчас идет период адаптации", - отметил Антон Грушецкий.

Он также напомнил, что подобная ситуация уже была в первой половине 2025 года, когда показатели упали, но потом восстановились.

Впрочем, он не исключает, что снижение может стать долгосрочным - учитывая то, что полномасштабная война продолжается уже более четырех лет.

Ранее, в январе 2026 года, РБК-Украина сообщало, что готовность украинцев к длительному сопротивлению составила 65%.

В то же время уровень доверия к международным партнерам, в частности США, существенно снизился на фоне задержек с помощью и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
