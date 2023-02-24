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Большинство украинских беженцев планируют вернуться домой, но не в ближайшие три месяца - ООН

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Пятница 24 февраля 2023 05:49
Большинство украинских беженцев планируют вернуться домой, но не в ближайшие три месяца - ООН Фото: Большинство украинских беженцев планируют вернуться домой, но не в ближайшие три месяца (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Спустя год после вторжения РФ в Украину более 13 млн человек, включая почти 8 млн беженцев по всей Европе и более 5 млн внутренне перемещенных лиц в Украине, по-прежнему вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно данным ООН, подавляющее большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев - 77% и 79% соответственно - хотят однажды вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.

"Основными препятствиями, мешающими беженцам вернуться, являются проблемы безопасности в местах их происхождения. Также упоминаются проблемы доступа и наличия основных услуг, включая электричество, воду и медицинское обслуживание, возможности трудоустройства и адекватного жилья, на все из которых война оказала огромное влияние", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что среди внутренне перемещенных лиц доступ к нормальному жилью является вторым основным препятствием для устойчивого и достойного возвращения, после соображений безопасности и защиты.

В ООН отметили, что украинцы, которые планируют вернуться в Украину в ближайшие три месяца, являются в основном пожилыми людьми, разлученными с семьей, все еще находящейся в Украине, или теми, кто сталкивается с проблемами инклюзии в принимающих странах.

В то же время около 18% беженцев все еще не определились с тем, возвращаться ли им.

Напомним, Google запустил кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Германии.

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