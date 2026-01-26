Сколько украинцев за границей и какие соцвыплаты им начисляют: ответ Минсоца

Верификация пенсий и условия возобновления выплат

По словам Улютина, Украина приостанавливает выплаты пенсионерам, которые находятся за границей и не прошли проверку. Возобновить начисления можно после онлайн-верификации или возвращения в страну.

Для них страна лишь продолжает выплату пенсий. Другой социальной помощи не предусмотрено.

"В предыдущем году Пенсионный фонд провел верификацию, и тем, кто не подтвердил себя, будут остановлены выплаты. Это не отмена, а остановка. Когда человек будет верифицирован, выплаты будут восстановлены с той даты, с которой были остановлены. Если человек возвращается в Украину, ему восстанавливается пенсия. Верификацию пенсионеры могут пройти онлайн", - подчеркнул Улютин.

Социальная поддержка семей и ограничения на новые выплаты

Что касается многодетных семей и детских домов семейного типа, которые выехали за границу: для них выплаты неизменны, но с учетом прохождения онлайн-проверки. И все же новых выплат для таких семей также не предусмотрено.

"Дополнительных выплат за рубежом, которые введены специально для тех, кто в Украине, им сделать мы не сможем. Я о "Пакете школьника" и тому подобное. Потому что это все направлено на помощь людям внутри страны для облегчения сложных условий", - отметил Улютин.

Сейчас некоторые страны уменьшают помощь украинским переселенцам. Улютин акцентирует, что страна может поддержать таких людей, но только при условии пребывания в Украине.

"Мы готовы создать все те же условия, что и для внутренне перемещенных лиц", - сказал Улютин.

Центры единства и фактор безопасности возвращения

Глава Минсоцполитики подчеркнул, что возвращение украинцев домой напрямую зависит от условий безопасности, которые сейчас являются более приоритетными, чем любые финансовые выплаты. Для помощи гражданам правительство создает специальную инфраструктуру за рубежом.

Денис Улютин сообщил, что сейчас идет развитие "Сети единства" и запуск одноименных центров. Их главная задача - предоставлять актуальную информацию о жизни в Украине: от доступных социальных услуг и государственных выплат до конкретных вариантов с трудоустройством и поиском жилья для тех, кто решил вернуться.

Эти хабы также будут иметь культурную и психологическую части, дополняя работу дипломатических учреждений.

"Мы хотим, чтобы там были Центры жизнестойкости с предоставлением психосоциальной помощи людям. То есть это больше для поддержания связи, которая не переходит на территорию консульских услуг. Мы не конкурируем с МИД, а дополняем друг друга", - подчеркнул спикер.

По словам Дениса Улютина, посольства содействуют в вопросах развития зон активности.

"Запрос людей за рубежом относительно того, что реально происходит в Украине, очень высок. Когда я был за границей в командировке - встречался с обществом. Им очень важно знать, что происходит. Важно доносить информацию реальную, а не ту, которая иногда за рубежом уже "переварена", - рассказал министр социальной политики.

Сотрудничество с ЕС и реальные прогнозы по миграции

По данным ООН, после 2022 года из Украины выехало более 5,8 млн человек. Большинство из них проживают в странах Европы.

В Украине уже происходили этапы возвращения людей домой после уменьшения европейских выплат. Сейчас Украина готовится к возвращению людей, и параллельно работает с европейскими коллегами.

"Мы как раз работаем над тем, чтобы понимать, сколько людей могут быть настроены возвращаться. Но мы должны понимать, что люди, которые себя нашли, устроили свою жизнь, без изменений ситуации с безопасностью возвращаться не будут. И мы не заставим их вернуться. В то же время они должны быть рупором Украины за рубежом", - акцентировал министр.

Международная дискуссия и рынок труда в Европе

Несмотря на отдельные призывы европейских политиков о необходимости пребывания молодежи в пределах Украины, официальный Киев не получает сигналов о принудительном сдерживании выезда граждан. Основным предметом дискуссий остается вопрос финансирования беженцев.

Комментируя настроения европейских коллег, спикер отметил:

"Нет, нет такого. Хотя в некоторых странах говорят об обеспокоенности. Ключевой момент - это финансовая поддержка украинцев, которые временно находятся за границей".

В то же время в странах Европы наблюдается прагматичный подход к украинцам, которые успешно интегрируются в местную экономику. Это создает ситуацию, при которой европейские правительства не всегда заинтересованы в массовом возвращении трудоспособных лиц домой.

"Страны, где небольшое количество нашего населения, не совсем сильно и хотят говорить о том, чтобы они возвращались. Они занимают нишу на рынке труда. В итоге вернутся люди, которые себя там не нашли. И вот мы должны готовиться именно к этой части", - добавил глава Минсоца.